TÄNA OTSEPILT ⟩ Avamängu kaotanud Nõlvak–Tiisaar heitlevad EMil edasipääsu pärast

Avamängus Krasilnikov–Stojanovskile alla jäänud (sellest pikemalt allpool) eestlased lähevad nüüd kell 16.00 vastamisi itaallaste Jakob Windischi – Samuele Cottafavaga, et selgitada, kes pääseb alagrupist viimasena edasi.

Otsepilt, mäng algab kell 16.00:

Esimese kohtumise kokkuvõte:

Avamängus läksid eestlased vastamisi äsja Tokyo olümpial hõbedale tulnud venelaste Vjatšeslav Krasilnikovi – Oleg Stojanovskiga, keda juhendab Rivo Vesik.

Avageimi 18:21 kaotanud Nõlvak ja Tiisaar osutasid teises geimis venelastele kõva vastupanu, kuid pärast nelja(!) eestlaste poolt realiseerimata jäätud geimpalli võtsid nimekamad vastased siiski oma, võites geimi 28:26 ning seeläbi ka mängu 2:0 (21:18, 28:26).

Kohtumise statistika. FOTO: CEV

Päeva esimene kohtumine on tagasikerides ka järelvaadatav:

Enne turniiri:

Lisaks kuuluvad G-gruppi itaallased Jakob Windisch – Samuele Cottafava ning hollandlased Christian Varenhorst – Steven van de Velde, kes kohtuvad teises avamängus omavahel.

Alagrupi teises kohtumises lähevad omavahel vastamisi avamängude võitjad ja kaotajad. Igast alagrupist pääseb edasi kolm esimest meeskonda, alagrupi võitja teenib koha 16 parema seas, teise ja kolmanda koha saajad mängivad 24 parema seas.

Oma kolmandal EMil osalevad Nõlvak ja Tiisaar mängisid ettevalmistuse raames lõppenud nädalavahetusel Soomes Kuopios kutsetega turniiril, kus saadi teine koht. Eesti parima duo üks liige Mart Tiisaar rääkis turniiri eel eesmärkidest.

«Meil Kustiga mingit kindlat rutiini pole, et eesmärke paika panna. Aga see on meile kolmas EM ja varem pole väga hästi läinud – esimesel korral tegime lihtsalt kehva esituse, eelmisel aastal läksime liiga suurte ootustega peale. Nüüd on seis veidi rahulikum, pole üle mõelnud asju. Eesmärk on alagrupist edasi pääsemine,» ütles Tiisaar.

Kõik vastased on eestlastele tuttavad. «Tunneme neid kõiki, mängivad klassikalist võrkpalli. Venelaste vastu peame püüdma neid serviga rohkem suruda, meil tuleb ka oma side-out´ile (rünnak vastuvõtust – toim.) rohkem tähelepanu pöörata. Teada on, et nad on kvaliteetne ja võimas paar igas mõttes, aga paar varianti on, mida nende vastu katsetada. Eks mängu jooksul tuleb vastasega kohaneda ja vajadusel vastavalt muutusi teha.»