Äsja Messist ilma jäänud Barcelona õudustel ei näi lõppu

Agüero, kes mängis suvel Lõuna-Ameerika meistriks kroonitud Argenitna koondises, naases uude koduklubisse vigastatult. Uuringu tulemused näitasid, et tema säärelihas on rebestatud.

Nõnda peab Agüero debüüt Barcelona särgis veel ootama. Samas pole ilmselt veel kindel, kas see üldse tuleb, kuna argentinlane ise on väidetavalt avaldanud soovi meeskonnast lahkuda. Seda eelkõige just Lionel Messi tõttu, kes samuti võistkonnas ei jätka.