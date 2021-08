TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Kas Floral õnnestub teha koduväljakul Eesti klubijalgpalli ajalugu?

«Ülesanne on suhteliselt sarnane ja lähenemine ka. Olukord on ju sisuliselt sama – meie vajame väravat,» vahendas Soccernet.ee juhendaja mõtteid. «Analüüsisime avamängu ja leidsime üles kohad, miks me ei olnud nii teravad. Need polnud suured asjad, vaid taktikalised detailid, paiknemised väljakul ja nii edasi. Mu noortetreener ütles küll, et jalgpallis pisiasju pole ja neist moodustuvad suured asjad, aga just detailide kallal tegime tööd.»