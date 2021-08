Nimelt näevad Itaalia eeskirjad ette, et südamestimulaatoriga mängijad ei tohi seal professionaalsel tasemel võistelda. Kuna hetkel kuulub Eriksen Milano Interi ridadesse, siis tuleb tal ilmselt võistkonda vahetada.

Portaal Football Italia kirjutab, et seetõttu suundub 29-aastane taanlane ilmselt Hollandisse, kus sellised piirangud puuduvad. Väidetavalt on ta teinud juba esimesi samme, et liituda endise koduklubi Amsterdami Ajaxiga.