Latvala: punktid on meile võitudest tähtsamad

Toyota rallitiim on teinud tänavusele hooajale ülimalt tugeva alguse ja nende sõitja on võidutsenud kuuel etapil seitsmest. Nüüd tunnistas ta, et kui järgmisel viie rallil võiduta jäämine tooks neile sõitjate ja tootjate tiitlid, siis poleks tal selle vastu midagi.

«Meie sõitjad võivad hakata rohkem MM-arvestuse suunas vaatama ja see on väga-väga tähtis. Kui sa mõtled tulevatele rallidele, siis ma ütleksin, et üldarvestuses kogutud punktid nii sõitjate kui ka tootjate arvestuses on võitudest tähtsamad,» rääkis soomlane Dirtfishile.