OTSEPILT ⟩ Eesti tuli raskest seisust välja, kes jääb peale otsustavas geimis?

Peatreener Cédric Énard sõnas pärast eilset kohtumist, et esimene mäng oli rabe nagu võis eeldada, ent üldjoontes liiguvad asjad õiges suunas. «See oli hea esimene samm, pean olema mõne mängijaga ettevaatlik, Kert Toobal (probleem põlvega - toim.) ja Märt Tammearu (probleem kõhulihasega - toim.) ei saa vigastuste tõttu Soome vastu kaasa teha ja Robert Tähega ei taha samuti üle forsseerida. Robi pole veel sellises mängulises seisus nagu ta muidu on, aga see on mõistetav pärast nii pikka pausi. Õnneks on valu osas temaga hästi, peame lihtsalt kannatlikud olema ja mitte kiirustama,» sõnas peatreener.

«Oleme tugevaid trenne teinud ja mehed on seetõttu ka veidi väsinud. Mul on nüüd mõned teemad, millest meestega rääkida ja kus saaksime asju paremini teha. Aga need pole rasked asjad, mida parandada, lihtsalt tuleb mõnele nüansile tähelepau juhtida ja meelde tuletada, et mängiksime distsiplineeritult. Mõistan, et me ei saagi veel väga efektiivselt tegutseda, see võtab veidi aega, et mänguline vorm leida,» lisas juhendaja.