PSG president: me ei rikkunud Messi palkamisega ühtegi reeglit

Jalgpallimaailm on hämmingus, sest Lionel Messi siirduski viimaks uude koduklubisse. Järgmised kaks hooaega asub ta pallima Pariisi Saint-Germainis. Esialgu kahtlustati, et klubi võis rikkuda ausa mängu reegleid, kuid need summutas PSG president kiiresti maha.