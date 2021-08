Spordi lühiuudised: Hunt leidis kosilase, Veideman naaseb Eestisse

M-Sport teatas uue hooaja sõitja

M-Spordi rallivõistkonna omanik Malcolm Wilson andis teada, et WRC sarja uustulnuk Adrien Fourmaux jätkab nendega ka uuel hooajal. Fourmaux on tänavu saanud Ford Fiesta WRC-masinat proovida kolmel MM-rallil. Sealjuures on noor prantslane näidanud aga uskumatut stabiilsust. Horvaatias ja Keenias sai ta viienda koha ning oli Portugalis kuues. «Adrien on praegu ainus kindel sõitja, ülejäänud liikmed saame paika järgmise paari kuu jooksul,» ütles Wilson väljaandele Autosport. «Ideaalses olukorras sooviksime järgmisel aastal välja panna kolm ekipaaži, kuid ma ei saa kahjuks veel midagi kindlat väita. Selleks et võita võistkondlik MM-tiitel, läheks kindlasti vaja kolme autot, nii et loodame vajaliku eelarve kokku saada,» sõnas britt.