OTSEBLOGI ⟩ Belgia ralli draama: kaks WRC-meest audis, Tänak langes kõrgest mängust

Autoralli MM-sari jätkub sel nädalal esmakordselt WRC-kalendrisse kuuluva Belgia etapiga. Tänavuse hooaja esimene asfaldiralli Horvaatias Ott Tänakule ja Martin Järveojale just liiga palju rõõmu ei pakkunud, kuid vahepeal on meestel olnud veidi aega, et Hyundaiga rohkem sina peale saada. Lisaks saavad Eesti rallisõbrad Belgias kaasa elada ka Robert Virvese–Aleks Leski tegemistele, kes kihutavad Ford Fiesta Rally 4-ga JWRC-klassis.