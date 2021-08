Ametlik ⟩ Aleksei Šved liitus CSKA-ga

Šved mängis CSKA-s ka 2006-2012, kuid läks seejärel lombi taha õnne püüdma. NBAs esindas ta nii Minnesota Timberwolvesi, Philadelphia 76 kui ka New York Knicksi. Alates 2015. aastast mängis ta Moskva oblasti Himkis.

«Mul on hea meel olla tagasi kodus ja Euroliiga tugevaimas klubis. Loodan, et näitame koos, milleks me võimelised oleme. Teeme selle nimel kõvasti tööd. Ootan hooaja algust suure huviga ning olen CSKA särgis väljakule naasmise pärast põnevil,» vahendab CSKA kodulehekülg tagamängija sõnu.