Latvala avaldas, kuidas Rally Estonia võit Rovanperät muutis

Kuigi esimese võidu jahtimise pinged on nüüd maas, ei hakka Latvala noormehes uusi tekitama. Tema ootused Rovanperäle Belgia ralli suhtes on pigem tagasihoidlikud. «Tema eelmine asfaldiralli (Horvaatias – toim) jäi lühikeseks. Seetõttu on tema peamine ülesanne hankida Ieperist kogemusi. Esiviisikusse võiks ta sõita, kuid poodiumile jõudmine on keeruline,» lausus Latvala.