Soomlasel jätkus Hyundai uue ralliauto kohta vaid kiidusõnu

Kui keegi Hyundai Rally2-autot ja eelmist R5-autot võrrelda oskab, siis on see Huttunen. Vahemikus 2017 – 2021 sõitis ta Hyundai i20 R5-ga 31 rallil. Uut masinat on ta testinud kokku viis päeva ning seda erinevates tingimustes. Seega on ülevaade 27-aastasel soomlasel pigem hea.