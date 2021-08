Õnnelik Adamo: siiani on läinud kõik loodetult

«Õnnelik on suur sõna. Oleme näinud, et meil on kiired ekipaažid. Siiani läheb kõik nii nagu oleme lootnud,» alustas Adamo intervjuud WRC All Live'ile.

Pärast nelja kiiruskatset on juhtimas Thierry Neuville, kes edestab Craig Breeni 0,4 sekundiga. Ott Tänak on meeskonnakaaslastest veidi maas (16,4 sekundit), kuid Adamol oli ka sellele seletus olemas.

«Me oleme hetkel 1-2-3. Me ei saa öelda, et kaotame aega. Üks mees on siin lihtsalt vähem sõintud. See ongi vahe,» jätkas Adamo.