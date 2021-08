Toyota mehed tunnistasid, et Belgia ralli algus polnud kuigi lihtne

«Algus pole olnud lihtne. Ootasime küll muutlike pidamisolusid, kuid need ikkagi üllatasid meid. Pole küll paha algus, ent me ei tulnud siia «pole paha» nimel. Tahame võimalikult head tulemust ja selleks peame muutusi tehes paremaks saama,» selgitas Evans WRC All Live'ile.

«Pole olnud ideaalne algus. Kiirus pole hea, kuid sellel on mõned põhjused. Me polnud viimasel piiril, sest olud on keerulised. Ma ei uskunud, et esimesena rajal olles võib nii libe olla. Mustust on kõvasti teel,» tõdes Ogier, kes tunneb, et võib kiirust juurde saada.