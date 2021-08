Rannavolle naiskonnad asusid protestima: bikiinide asemel lipatakse väljakul lühikeste pükstega

«Me pidime vaatama reeglid üle ja tegema kindlaks, et see on legaalne. Meie arvamus poleks siinkohal väga lugenud,» sõnas Norra koondislane Ingrid Lunde.

Konkurentidele pakkus kohe huvi, miks nad saavad lühikestes pükstes mängida. «Ilmselt ei tea kõik, et me võime nõnda teha,» jätkas Lunde.

Olümpiavõitjaks kroonitud Norra meeskond Anders Mol ja Christian Sörum toetavad täielikult kaasmaalannasid. «Me elame aastal 2021 ja reeglid peaksid ka vastavad olema. See on hea, et nad enda õiguste eest võitlevad. Sportlased peaksid saama valida, mida nad soovivad selga panna. Me võime küll mängida lühikeste pükstega, mitte ei pea lühikestes trussikutes ringi lippama,» võttis Mol olukorra kokku.