Neuville: Hyundai kaksikvõit oleks ootamatu

Hyundai jaoks pole hooaja algus kõige paremini läinud ja nii sõitjate kui ka tootjate arvestuses on Toyota paremas positsioonis. Ometi on Belgias Hyundai piloodid konkurentidele tagatulesid näidanud – kuni Ott Tänaku rehvipurunemiseni hoiti kolmikjuhtimist.

«Tootjate punktid saavad meile väga tähtsad olema ja see oleks tugev tulemus, kui suudaksime kaksikvõidu vormistada,» ütles Neuville Dirtfishile antud intervjuus. «Ma arvan, et see oleks tiimile ootamatu, aga hea, tulemus ja seetõttu peame keskenduma autode tee peal hoidmisele,» lisas belglane.