Norra suusatäht Kläbo: kui olümpiamängudel on koroonaga nakatumisoht, siis ma ei osale

«Ma loodan, et olümpiamängudel on väga ranged reeglid,» sõnas Kläbo Norra meediale. «Halvim, mis juhtuda saab on sportlase nakatumine koroonaviirusega ja see muudaks ka teiste sportlaste elu keerulisemaks. Kui ma näen, et Pekingis on risk koroonaviirusega nakatuda, siis ei osale ma olümpiamängudel.»