VIDEO ⟩ Meenuta vingete kaadrite abil tänavust Rally Estoniat

«See, mis toimus 15.–18. juulil Lõuna-Eestis, oli midagi erilist ja ainulaadset. Maailma tippsõitjad, tihe konkurents, võimsad hüpped ja uskumatu kiirus, lummav loodus, parimad rallifännid ja kirjeldamatud emotsioonid – See oli fantastiline WRC Rally Estonia 2021, kus me kõik saime olla tunnistajaks tükikesele autospordi ajaloost,» kulges tänavuse Rally Estonia ametliku järelfilmi saatetekst, mille on teinud Vita Pictura ning erinevad aerokaadrid on toodetud Skyline Media poolt.