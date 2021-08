Kirsipuu Taaramäe etapivõidust: selliseid jõu- ja ilunumbreid on ta teinud peaaegu igal aastal

Suurtuuridel viis etapivõitu teeninud Kirsipuu oli seni ainus eestlane, kes kandnud ka tähtsal velotuuril liidrisärki. See juhtus 1999. aastal Prantsusmaa velotuuril. «Väga vinge. Ega ma ise tegelikult kohe ei tulnudki selle peale, et ma olen seni ainus, kes on suurtuuril liidrisärki kandnud,» ütles Kirsipuu intervjuus Postimehele. «Pärast mõtlesin, et ongi nii. Etappe on pärast mind võidetud, aga liidrisärki pole poisid kanda saanud.»