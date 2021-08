Spordi lühiuudised: vollekoondise kaod ja afganistaani sportlaste raskused

Operatsioonile minev Toobal ei aita Eestit EMil

Võrkpallikoondise kauane kapten ja sidemängija Kert Toobal peab minema põlvelõikusele ega saa seetõttu Eestit kodusel EMil aidata. «Mängijana annad endale aru, et sellised asjad võivad juhtuda igas trennis, aga et see juhtus just sellisel ajal, koduse EMi eel... Muidugi on see masendav, aga midagi pole teha. Mõnikord on vigastused sellised, mida on võimalik kiirelt korda saada. Minu puhul on aga vaja kohest sekkumist ja turniirile poleks mõeldav minna pooltervena,» sõnas ta.