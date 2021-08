Pippi Lotta Enok jõudis juunioride MMil viimase ala eel hõbemedalile väga lähedale

Kuuendal alal odaviskes sai Enok teise koha tulemusega 44.12. Ta jõudis hõbemedalile väga lähedale, sest edu järgnevate ees on üle 100 punkti. Eilse päeva teisena lõpetanud austerlanna Sophie Kreiner on täna mõlemal alal Enokile tublisti kaotanud. Odaviskes sai ta 37.96ga kuuenda koha.