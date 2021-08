30 AASTAT TAGASI ⟩ Telereporterite ärevust tekitanud päevad teisel pool maakera

MM pidi algama 23. augustil, kuid Aasiasse tuli startida mõni päev varem. Uba ja Rebane pidid ära lendama 20. augustil. Rebane meenutab, et kui ta päev varem hommikul televiisori lahti tegi, tabas teda sarnaselt kõigiga ­ehmatus ja segadus – Moskvas oli alanud putš ja oli selge, et miski ei ole enam endine.

Esimese asjana läks Rebane ­tööle ja tuli vastu võtta otsus, kas sõita Jaapanisse või mitte. «Kohati tundus see mõte väga rumal: mis Jaapan, kui kogu maailm muutub! ­Pealegi tuli meil ju sõita läbi Moskva ja minna vaba­tahtlikult sinna ei tundunud eriti arukas,» meenutas kunagine spordireporter toonast ­olukorda. «Õhtul üheksa paiku tehti otsus. ETV juhid ütlesid, et minge. Vaevalt et teist siin suurt kasu on, aga mine tea, äkki on teist tolku seal,» ütles Rebane. Keegi ei teadnud, kuidas sündmused arenevad – võib-olla on oluline, kui mõned teletöötajad oleksid Nõukogude Liidust võimalikult kaugel.