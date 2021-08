Karl Jakob Heinal aeg laenule minna? Arsenal toob esikindale lisaks klubisse Inglismaa koondislase

Portaali TheAthletic teatel on Arsenaliga liitumas Inglismaa koondislane Aaron Ramsdale. Läbirääkimised mängija senise koduklubi Sheffield Unitediga edukalt peetud. Jäänud on detailide täpsustamine mängija lepingus ja meditsiiniliste testide läbimine. Ramsdale sõlmib Arsenaliga nelja-aastase lepingu võimalusega pikendada seda aasta võrra.

23-aastane Ramsdale on sel suvel olnud üleminekuturul Arsenali selge sihtmärk. Sheffield United küsis algselt 40 miljonit naela (ligi 47 miljonit eurot), kuid nüüd on kokku lepitud 24 miljoni naela (umbes 28 miljonit eurot) suuruses üleminekutasus. See võib teatud tingimustel suureneda 6 miljoni naela võrra, esimene eeldus on Ramsdale'i tõusmine selgeks esinumbriks.