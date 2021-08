BLOGI JA GALERII ⟩ Flora lõi Roversile neli ja läheb Iirimaale kaheväravalise eduga

Enne mängu:

Floral on võimalik teha Eesti klubijalgpalli ajalugu – olla esimene siinne võistkond, kes jõuab Euroopas alagruppi. Kindlasti ei tule lihtne kohtumine, sest Shamrocki näol on tegemist kõige edukama Iirimaa klubiga, kes on sellel hooajal kaotanud vaid ühe kohtumise eurosarjas, kui Meistrite liiga 1. eelringis jäädi 0:2 alla Slovan Bratislavale. Flora see-eest on kaotanud kolm kohtumist – kaks nappi kaotust Varssavi Legia (Poola) ning üks minimaalne kaotus Kürpose meistrile Omonoia FC-le.

Mõlemad klubid mängisid kolmanda eelringi ja play-off'i vahel ka liigamängu. Florakad mängisid laupäeval võõrsil FC Kuressaarega. Mitmed mängijad, kes Euroopa liiga kolmanda eelringi kohtumises osalesid, jäid mängust eemale või alustasid varumeeste pingilt. Mängust jäi täielikult eemale Henrik Ojamaa, pingilt alustasid Konstantin Vassiljev, Sergei Zenjov ja Flora senine eurosarja suurim väravakütt Rauno Sappinen. Oli selgelt aru saada, et Kuressaare vastu anti võtmemängijatele rohkem puhkust ja aega taastumiseks, et Tallinnas neljapäeval teha hea tulemus iirlaste vastu. Kohtumine kujunes mängijatele raskeks ning FC Kuressaare võttis 1-0 võidu. See oli Kuressaare esimene võit Flora üle üheksa aasta jooksul.