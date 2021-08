Jürgen Henn: mängijad tunnetasid treenerite sõnumit väga hästi

«Muutsime väljakul oma asetust veidi ning mängijad tunnetasid väga hästi, mida treenerid tahtsid saavutada. Kasutasime need asjad ära. Pressisime vastaste kolme keskkaitsjat kõrgelt, et nad ei saaks mängu üles ehitada,» selgitas Henn olulist nüanssi. Näiteks esimese värava saavutaski Flora kõrge pressingu tulemusena vastase väljakupoolel palli võites.

Flora oli lühikese aja jooksul talunud kaht valusat lööki – eelmisel nädalal kaotati esmalt penaltiseerias Nicosia Omoniale ning seejärel koduses liigamängus viimasel kohal asunud Kuressaarele. Täna ei paistnud hiljutised emotsionaalsed hoobid aga kusagilt välja ning seda tunnustas ka Henn: «Selle asjaolu üle on hea meel. Meeskond teab, mis meid tugevaks teeb. Kiitus, et suudeti need kaks väga keerulist seika seljataha jätta ja mänguks valmis olla.»