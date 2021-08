Igal mängijal on võrkpalliplatsil oma koht. FOTO: Gertrud Alatare

Tänavune 1. september tuleb teistmoodi kui varem, sest samal ajal antakse avapauk nii kooliaastale kui ka kodusele võrkpalli EM-finaalturniirile. Vollefännide jaoks on niikuinii tegemist kaua oodatud kaunikesega, ent selleks, et spordikaugemgi inimene ennast võrkpallipeo ajal kodusemalt tunneks, otsustas Postimees appi paluda koondise abitreeneri Alar Rikbergi, et üheskoos armastatud pallimängu veidi arusaadavamaks teha.