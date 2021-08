Teemu Sunineni tulevik on küsimärgi all, hooaja lõpus on vaja tugevaid tulemusi

Suninen pole tänavu suutnud oma potentsiaali näidata ja kogu hooaeg on möödunud õnnetult. Seetõttu peab ta hooaja teises pooles tegema häid tulemusi, et kindlustada endale tulevaks hooajaks koht M-Spordis.

«Muidugi mõistame, et ei ole lihtne autosid vahetada, aga teised tiimid teevad sama. Teemu on sõitnud nendel rallidel, sest me oleme endiselt läbirääkimiste faasis ja mõtleme muuhulgas ka seda, kas meil on Teemu teeneid järgmisel aastal vaja või ei,» rääkis M-Spordi tiimipealik Richard Millener Rallit.fi-le soomlasest, kes on tänavu sõitnud nii WRC- kui ka R5-autodega.