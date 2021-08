Nõlvak ja Tiisaar jõudsid Prahas veerandfinaali

Teises alagrupimängus läksid eestlased kokku brasiillaste Oscar Brandão – Saymon Barbosa Santosega, et selgitada alagrupi võitja ja otse veerandfinaali pääseja. Brasiillased said avamängus jagu šveitslastest Quentin Métralist – Yves Haussenerist. Kahjuks sai üks brasiillastest mängu ajal aga vigastada ning eestlased said loobumisvõidu ning pääsesid seega alagrupi võitjatena otse veerandfinaali. Veerandfinaal peetakse laupäeval, vastane pole veel selgunud.