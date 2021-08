Urmas Raag triumfeeris Riia MK-etapi takistussõidus

Meie sportlastest olid auhinnalistel kohtadel veel Gunnar Klettenberg hobustel B Captain Norman (5.koht) ning Esprit du Buisson Z (6.koht), Tiit Kivisild hobusel Haloubet (9.koht), Erik Aedviir hobusel Cahir N (10.koht) ja Kullo Kender hobusel Go For It (11.koht).