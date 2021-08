Unistuse täitnud eestlane asus tööle Euroopa Käsipalliliidus

«Võib vist öelda, et mõtlesin sarnasest tööst juba noorena. Mõistsin, et tippmängijat minust ei saa, ent võiksin käsipallis kõrgemale jõuda ka teistmoodi. Mõttes oli nii võimalik töökoht mõne tippklubi juures või siis EHF-is. Tänavu nägin EHF-i töökuulutust. Kandideerisin, aga ei uskunud, et minuga ühendust võetakse,» jutustas Ergo Rohi ühe unistuse täitumisest.