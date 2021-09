OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI ⟩ Kas haavatud Eesti võrkpallikoondisel õnnestub Slovakkia vastu teha vigade parandus?

Mis võiks rääkida aga Eesti kasuks on kaks puhkepäeva, nimelt pidasid slovakid oma esimese kohtumise EMil alles eile, kui tunnistasid 0:3 Prantsusmaa paremust.

Omavahel on Slovakkia ja Eesti vastamisi läinud 16 korda ning kaalukausid on 9–7 Eesti kasuks. Viimasel kümnel aastal on sinisärkide saldo veelgi parem: 8–4.