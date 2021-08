Madridi Real lükkas Mbappe eest lauale meeletu rahasumma

Real tegi PSG-le teisipäeva hilisõhtul ametiliku pakkumise, millest on raske isegi PSG-l ära öelda. Samas, kuid Prantsusmaa tippklubi loodab tänavu lõpuks Meistrite liiga trofee enda auhinnakappi tõsta, siis vajatakse kõiki mängumehi, kes hetkel hingekirjas.

Samas on PSG-l oht, et Mbappe jalutab järgmisel suvel tasuta klubist minema ning nõnda jääks Prantsusmaa hiid meeletust summast sootuks ilma. PSG ise maksis kolm aastat tagasi Monacole Mbappe eest 180 miljonit eurot.

Samas on kindlasti juba Mbappe lahkumisel stsenaarium välja mõeldud. Ühe võimaliku sihtmärgina võetakse sihikule Cristiano Ronaldo, kes soovib Torino Juventusest lahkuda. Nõnda saaks kokku ühes meeskonnas Lionel Messi, Ronaldo ja Neymar. Mõned aastad tagasi peeti just neid maailma parimateks jalgpalluriteks ja teistest pea jagu üle olevateks.

Näis, kas PSG võtab Reali pakkumise vastu ja Prantsusmaa ründetäht sõidabki Hispaania kõrgliigasse. See tuleks kasuks ka sealsele sarjale, sest tänavu jäädi ju ilma Lionel Messist. Üleminekuteaken sulgub 31. augustil.

22-aastane Mbappe on Prantsusmaa kõrgliigas mänginud 151 kohtumist ning löönud 108 väravat. PSG särgis on tema näit kõikide sarjade peale 174 mängu ja 133 väravat. Kokku on ta jõudnud võita juba neli Prantsusmaa meistritiitlit ja kolm karikavõitu.