VIDEO ⟩ Venemaa naissportlane selgitas, miks astus ta kaalule vaid rätiku väel

Juulis toimunud MMA matšil Bellator 262 kaalus Avsaragova 100 grammi üle lubatud piiri. Tunni jooksul oli tal võimalus kaalu langetada. Talle pakuti varianti juukseid lõigata, kuid Avsaragova otsustas sellest loobuda. «Mees, kes kaalumise eest vastutas, ütles, et see pole vajalik. Lisaks, et midagi sellist pole varem tehtud,» ütles Avsaragova Eurospordile.