Eesti ujuja ei pääsenud enda prohmaka tõttu paraolümpial starti

«Täna pidin ma ujuma paraolümpial 100 meetrit rinnuli, kuid kahjuks see nii ei läinud,» kirjutas Liksor oma Facebooki lehel. «Enne starti peab ujuja minema call room'i, mis on siis koht, kus seatakse võistlejad paika enne, kui nad basseini äärde tulevad.

«See on mõeldud selleks, et võistlus jookseks võimalikult sujuvalt ning organiseerijatel oleks parem ülevaade starti tulijatest. Tavapäraselt on ka reegel, et ujuja peab olema 15 minutit enne oma stardi algust call room'is olemas. Siin paraolümpial kehtis reegel, et ujuja peab olema 15 minutit enne oma ala algust call room'is. Minu ala algas 10:53 ning minu start oli 10:57.