TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Kas Flora suudab teha Eesti klubijalgpalli ajalugu

Enne mängu:

Play-off'i võidu korral ootaks Florat esimese Eesti klubina ees eurosarja alagrupifaas. Sellega kaasneks omakorda veel vähemalt kuus kõrgetasemelist euromängu ja 2,94 miljonit eurot. Arvestades, et nende esindustiimi tänavune eelarve on 1,35 miljonit ja kogu klubil 2,9 miljonit eurot, ei saa eurosarjas olgu või tugevuselt kolmandasse alagruppi jõudmise tähtsust alahinnata.

Avamängust on florakatelt all küll kaheväravaline puhver, kuid peatreener Jürgen Henn kinnitas enne mängu toimunud pressikonverentsil, et kohtumiseks valmistumist see nende puhul kuidagi ei mõjutanud.

«Meie jaoks see hoiakut ei muutnud. Pigem muudab see [kaheväravaline kaotusseis] vastased ründavamaks ja ohtlikumaks. Nemad on need, kes ei saa tulla hoidma. Meie peame olema aga valvsad, et ei muutuks liiga ettevaatlikuks,» sõnas juhendaja.

Iirlased ise on igatahes äksi täis ning nende peatreener Stephen Bradley vandus Shamrocki pressiüritusel, et eelmisel nädalal Florale allajäämine oli ühekordne juhus. «Me tegime mõned kohutavad vead, nii meeskondlikult kui ka individuaalselt, ning meid karistati selle eest,» lausus ta.

Arvestades, et Flora treeneritebrigaad on Roversi meeskonda nüüd kaks nädalat pulkadeks lahti võtnud, siis kas avamängus jooksid iirlased tõepoolest lati alt läbi või sai Lillekülas näha ikkagi enam-vähem nende tavapärast taset?

«Suures pildis mängisid nad ikkagi oma mängu,» leidis Henn. «Esimeses ringis [Bratislava] Slovani vastu ei loobunud nad kummaski mängus oma stiilist (avamäng kaotati 0:2, kodus võideti 2:1, ent edasi ei pääsetud – K.J.) ja suures pildis nägime meiegi, milline nende mäng peaks välja nägema. Aga kodus ja eriti seisus, kus tiimil on selg vastu seina, peame olema valmis selleks, et nad leiavad veel jõuvarusid ja panevadki mängu kogu oma energia.»

«Võib eeldada, et nad tulevad kohe kiiret väravat jahtima. Meie peame selleks aga valmis olema, et nad tahavad kohe algusest peale survestada. Samas peame olema valmis igasugusteks stsenaariumiteks: me ei tohi lasta ennast kõigutada, kui värava lööme meie või kui nemad. Peame olema ise vaimselt stabiilsed,» jätkas juhendaja, kes sai sarnaselt hoolealustele pärast avamängu võitu palju toetavaid sõnumeid.