Eesti üks parimaid vormelipiloote stardib üle aastate taas kodumaal

«Eks kardisport on ja jääb südamelähedaseks kõigile võidusõitjatele, nii ka mulle. Ehkki ma pole kardiga juba väga ammu sõitnud, on see siiski heaks trenniks,» räägib Aron kardisõidust. «Samas ei saa salata, et KZ2-klassi kart on sõidutreeningu seisukohalt ilmselt parim kõigist.»