Visnap oli 200 meetri jooksu finaalis parim ajaga 21,46 sekundit, vahendas mehe treener Raimond Luts Lõuna-Eesti Postimehele. Ühtlasi tähistab see aeg kurtide maailmameistrivõistluste rekordit.

«Tahtmist on, et tulla kuskile ja teha midagi. Vaimne pool on hästi tugev. Pärast raskemaid treeninguid oli suurem puhkus ja kõik läks täkkesse,» sõnas Luts.