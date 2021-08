VIDEO ⟩ EM-rallil viimasel katsel avarii teinud liider keeldus autot teelt eemaldamast

Cais sai oma teo eest karistada 5000 eurose rahatrahviga. Seletuskirjas põhjendas tiimipealik Jarek Orsak, et Cais oli pärast õnnetust ennast väljas ja nuttis lohutamatult.

«Reeglid on ühesed – sõitjad peavad järgima korraldajate juhiseid. Ei oma tähtsust, kas need käsud on õiged või valed – võistlejad peavad alati täitma võistluse juhi korraldusi,» tuuakse välja korraldajate avalduses.