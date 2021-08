VIDEO ⟩ Avo Keel: 2002. aastal võitis Läti Saku Suurhallis Eurovisioni. Me nüüd esikohta ei taha, kõlbab ka neljas

«Teine asi, mis ma kevadel ja suvel klähvisin, et 1. september on see päev, kus tuleb ära. Saad ise aru, mis tuleb ära. Selle kinnituseks tuleb ütelda, et Läti võitis siin 2002. aastal Saku Suurhalli ühe asja – Eurovisioni. Me nüüd esikohta päris ei taha, meile kõlbab ka neljas koht,» tõi Keel ajaloolise paralleeli Euroopa lauluvõistlusega.

Muidu on Läti koondise mängijad kõik terved ja kõik asjad liiguvad õiges rütmis. Keele hinnangul on tema koondisele eriti tähtsad kolm esimest mängu, neist esimene peetakse 1. septembril Eestiga. «Kui need märgid ei vastagi tõele, mis ma terve suvi ja kevad näinud olen, siis võit on võit, aga meie jaoks on oluline, et kui me peaks kaotama, siis kuidas me kaotame, milline on mängupilt,» ütles Keel.