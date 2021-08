Karmilt nokauti löödud 19-aastane poksija viidi kriitilises seisundis haiglasse

Zapata poksis kanadalanna Marie-Pier Houle'i vastu, kuid sai vastaselt mitu tugevat hoopi. Võistluse organiseerija Yvon Michel kinnitas Kanada väljaandele Global News, et 18-aastane poksija viidi kunstlikusse koomasse keha ja aju puhkuse saamiseks.

«Arstid ei andnud talle alguses palju lootust, kuid tema seisund on paranenud. Järgmised kaks kuni viis päeva on kriitilise tähtsusega ja see aeg hoitakse teda koomas. Järgmise kuue nädala jooksul selgub, kas ja kui palju püsivaid kahjustusi ta sai,» rääkis Michel.