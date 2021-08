Harjuta ⟩ «Red Bull Flick» – võidu aluseks on kaartide tundmine

«Red Bull Flicki» mängulaad on kombineeritud erinevatest lahendustest. Mängu alustavad kaks kaheliikmelist võistkonda, kellel mõlemal on 100 punkti. Iga kord, kui mängija saab surma, väheneb punktisumma ühe punkti võrra. Igal kaardil on aga kolm kontrollpunkti, millest aktiivne on korraga vaid üks. Selle hõivamine peatab antud võistkonna punktide vähenemise. Aktiivne kontrollpunkt vahetub iga 60 sekundi järel. Nii peavad mängijad olema pidevas liikumises ja leidma uusi viise, kuidas strateegiliselt aktiivset kontrollpunkti kas rünnata või kaitsta. Samuti tuleb oskuslikult kasutada ära erinevate relvade nõrkki ja tugevaid külgi, sest mida vähem on mänguaega, seda paremad relvad tekivad.