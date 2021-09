ÜLEVAADE ⟩ Need olid tänavuse suve kuumimad üleminekud

Jack Grealish on enda debüüdi Manchester City eest teinud. FOTO: OLI SCARFF/SCANPIX

Kõige kummalisema ülemineku sooritas vaieldamatult Lionel Messi , kes pärast 21 aastat vahetas FC Barcelona ürbi Pariisi Saint-Germaini vastu. Kuigi Messi eelistanuks jääda Hispaania suurklubisse, siis polnud tal see võimalik kesiste rahaliste võimaluste tõttu. PSG jaoks oli see parim võimalik käik, sest Argentina tähtmängija eest ei makstud isegi üleminekutasu.

Barcelona ei jäänud siiski üleminekuturul tühjade pihkudega. Meeskonda täiendati mitme võtmemängijaga, kuid kindlasti oli suurim nimi neist Hollandi koondislane Memphis Depay , kes saabus tasuta Prantsusmaalt Lyoni Olympiquest. Depay on asunud vaikselt juba ka Messist tühjaks jäänud saapaid täitma ning löönud Hispaania kõrgliigas kolme mänguga kaks väravat ja jaganud ka väravasöödu.

Memphis Depay õlul on tänavu väga palju vastutust FC Barcelonas. FOTO: Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO via www.imago-images.de/SCANPIX

Üleminekuturul oli tänavu väga aktiivne Manchester United, kes püüab taastada endist hiilgust ja heidelda tänavu reaalselt Inglismaa kõrgliiga tiitli eest. Selleks täiendati jõuliselt meeskonda ning lisaks Sanchole saabus peagi Inglismaale ka Madridi Reali tugitala Raphaël Varane . Prantslasest maailmameister on aastaid olnud Unitedi radaril, kuid alles nüüd suudeti kokkuleppele jõuda. United maksis Varane eest lõpuks 40 miljonit eurot.

Itaalia kõrgliiga jääb kindlasti igatsema kaht kõrgetasemelist mängumeest. Kõigepealt tuli PSG suure rahakotiga Milano Interi juurde jutule, et soetada endale äärekaitsja Achraf Hakimi . Peagi suudetigi rahasumma nõnda kõrgele lüüa, et keelduda polnud enam võimalik. Maroko koondislase eest maksis PSG lõpuks 60 miljonit eurot, mis oli suvise akna suuruselt neljas summa.

PSG suutis enda juurde meelitada veel ühe Itaalia kõrgliiga mängumehe – AC Milani esikinda Gianluigi Donnarumma, kes tunnistati suvel Euroopa meistrivõistluste parimaks mängijaks. AC Milani jaoks oli see õudus, kuna 22-aastase väravavahi eest ei makstud sentigi. Arvestades, et tema väärtuseks hinnatakse 60 miljonit eurot, siis pole tegemist just väikese summaga.