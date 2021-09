Läti koondise diagonaalründaja: ka meile tuli võit Eesti üle üllatusena!

Läti koondise diagonaalründaja Hermans Egleskalnsi sõnul tuli võit Eesti üle isegi neile üllatusena. «Meie jaoks oli suur asi ainuüksi siin juba olla. Proovisime vabalt mängida. Kohtumised Eestiga on alati erilised. Aga see on alles algus, tahame pääseda play-offi,» sõnas ta.

Sama küsimus esitati ka nurgaründajale Kristo Kollole. «Ma ei usu, et alahindasime. Treeningmängudes me selliseid asju ei teinud, mida täna tegime. Loodan, et see oli esimese mängu kramp ja laupäeval teeme juba parema esituse.»