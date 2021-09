TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Anett Kontaveiti ootab USA lahtiste teises ringis raske pähkel

Mõlemad tennisistid tulid US Openile väga hea emotsiooniga. Kui Kontaveit võitis vahetult enne Clevelandi turniiri, siis Teichmann jõudis Cincinnatis finaali. Mitmed tipptegijad, sealhulgas Naomi Osaka maha murdnud šveitslanna jäi soojendusturniiril alla vaid maailma esireketile Ashleigh Bartyle.

USA lahtisi alustas Teichmann 6:3, 6:4 võiduga Cristina Bucsa (WTA 161.) üle. Kontaveit oli avaringis veel kindlam, ta alistas Samantha Stosuri (WTA 55.) 6:3, 6:0. Omavahel on kohtutud korra. Mullu jäi Cincinnatis 6:3, 6:4 peale eestlanna.

«Tal oli kindlasti paar nädalat tagasi Cincinnatis väga hea turniir, aga arvan, et olen ennast väljakul tundnud järjest ning olen valmis raskeks mänguks. Kindlasti on tema heas vormis, mina olen heas vormis – loodan, et tuleb hea mäng,» arvas Kontaveit.