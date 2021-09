VIDEO ⟩ Belgia koondise superstaar mängust Eestiga: avavile eel on seis 50:50

«Peame olema keskendunud esimesest minutist kuni viimaseni. Jalgpallis pole just väga lihtne öelda, et üks meeskond on teisest parem. Meil on võib-olla paremad mängijad, aga mängime võõrsil ja Eesti tahab võita,» ütles Hazard pressikonverentsil.