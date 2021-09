JÄRELVAADATAV ⟩ Milline lahing! Sloveenia alistas peaaegu kolm tundi kestnud poolfinaalis Poola, viimane sett võideti 37:35

Viimane neljas sett oli äärmiselt pingeline. Sealjuures päästis vaidesüsteem kaks korda Poola naha, kui kohtunikud määrasid kahel matšpallil ebakorrektselt Sloveeniale punkti. Pärast videokohtunikuga konsulteerimist anti need punktid aga Poolale, ehkki mängu lõpuks polnud sellest mingit kasu.

Olümpiamängudel hilisemale võitjale Prantsusmaale veerandfinaalis kaotanud Poola alustas EMi kaotatud geimidega, kuid on seejärel võtnud neli 3:0 võitu järjest. Kaheksa parema hulgas tehti säru näiteks Venemaale.

Sloveenia on saanud EMil kaks kaotust, jäädes alla Tšehhile ja Itaaliale. Aga ülejäänud viiest mängust on tulnud neli 3:0 ja üks 3:1 võit. Selge favoriit on siiski Poola, ehkki sloveenid pole kindlasti papist vastased.