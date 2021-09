Adamo tegi noore Solbergi tuleviku kohta otsuse

Praegu 19-aastane Oliver on 2003. aasta autoralli maailmameistri Petter Solbergi poeg ja astub isa jälgedes. Tänavu on ta esindanud Hyundaid nii WRC kui ka WRC2 kategooriates.

Kuna järgmisel hooajal võib tiimist lahkuda Craig Breen, keda seostatakse üha tugevamalt M-Spordiga, siis uuris Autosport Hyundai pealikult, milline plaan on tal Solbergiga. «Tal on Hyundaiga järgmiseks hooajaks leping ja me vaatame veel, mis ta teeb,» sõnas itaallane väljaandele.

Pärast seda, kui teda natuke rohkem survestati, andis Adamo krüptilise vastuse. «Ma olen juba otsuse teinud. Ma ütlesin, et olen otsuse teinud, mitte, et ma kavatsen seda jagada,» sõnas tiimipealik.

Solberg ise avaldas lootust, et saab tulevasel hooajal WRC-sarjas sõita. «Mul on olnud hea aasta, aga kindlasti on veel palju õppida. Ma olen karjääri faasis, kus on palju õppimist, aga kõik läheb hästi ja ma loodan, et Hyundai on kõigega õnnelik,» ütles Solberg.