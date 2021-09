Toyota lubas põhisõitjad esimest korda uue Rally1-auto rooli

Seni oli 2022. aasta reeglite järgi ehitatud autoga sõitnud vaid Toyota testisõitja Juho Hänninen, ent sel nädalal said Prantsusmaal Gapis uuest autost maitse suhu ka põhimehed. DirtFish kirjutab, et Toyota kolmas sõitja Sebastien Ogier testil ei osalenud.

«Toyota testib Montele üsna tüüpilistes tingimustes, kus on ka kühmlikku teepinnast. See on rohkem asfalditest kui konkreetse ralli ettevalmistus. Praegu on kaugeltki liiga soe, et Monte tingimusi kätte saada,» sõnas üks allikas DirtFishile.