VIDEO ⟩ Murrangu toonud Teppan: tahaks loota, et nüüd on kõigil pinge maas

«Ma tahaks loota, et kõigil on nüüd pinge maas ja saame edasi oma kvaliteedi välja mängida. Siiani polnud seda teinud, kuid täna lõpuks suutsime. Teatav enesekindlus tekkis isegi kaotusseisus, see näitab, et asjad on õigel teel. Kui rääkida Oliveri ja minu koos väljakul viibimisest, siis tema on multitalent, kellel pole vahet, kus ta täpselt mängib,» kiitis Teppan sangariks kerkinud Vennot.