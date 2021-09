VIDEO ⟩ Sangariks kerkinud Venno kiitis Teppanit: Renee on väga hull ja pohhuismiga mängija, kes tõi möllu väljakule

Mis oli Venno jaoks tänases mängus murdepunkt? «Saime servi juurde. Renee Teppan tuli sisse, kellel on tugev hüppelt palling. Saime elavust rohkem, sest teame kõik, et Renee on väga hull ja pohhuismiga mängija. Ta tõi elu ja möllu väljakule natuke rohkem ja teised tulid ilusti kaasa,» sõnas Venno teleintervjuus.

Kuna Venno ja Teppan tegutsevad aga samal positsioonil, tuli peatreener Cedric Enardil mõlema pommitaja kasutamiseks Venno nurgaründajaks nihutada. Seal pidi 210sentimeetrine kahur tegelema ka servivastuvõtuga, kuid ta sai sellegi ülesandega hästi hakkama.

«Slovakid proovisid kohe [pärast minu sinna nihutamist] nii float'i kui ka spinniga, kuid mul olid need ideaalselt käest,» jätkas Venno juba kirjutava pressiga suheldes. Lõpuks tuli tal vastu võtta ainult kuus pallingut. Kas see arv, õigemini selle väiksus, üllatas ka teda? «Ei. Slovakid nägid, et ma sain oma asjadega hakkama ning kui meil oli serv ideaalselt käes, siis me lõime pallid maha. Seega pidid nad midagi muutma ning nad hakkasid Silverit (libero Silver Maar) ja [Kristo] Kollot rohkem suruma, kuna neil oli rohkem platsi katta. Aga nemad said väga hästi hakkama.»

Mis puudutab nurgamehe positsioonilt ründamist, see Venno sõnul pole see tema jaoks kõige mugavam, kuid tuleb lihtsalt hakkama saada. «Rünnakut peaks veel lihvima. Peame sidemängijaga paremini klappima saama,» lausus ta.

Mis puudutab aga teiste nurgameeste kehvemat rünnakuprotsenti ning klappi sidemeestega, siis selle kohta Venno liigselt sõna võtta ei tahtnud. «Ma ei tea, mis teistel on. Ei oska nende eest vastata, seda tuleb ikkagi neilt küsida. Aga midagi oli valesti. Vanemate meestena üritasime kogu aeg nooremaid utsitada, kuid ikkagi tuli rumalaid vigu sisse: pall kukkus nina ette maha, kuid me ei läinud järgi, rünnakul lõime ise auti. Neid asju tekkis palju ja seepärast ei saanud ilusti minema.»

Küll oli ta veendunud, et mängumehena ei saa pugeda selle taha, et ühtäkki on sidemängijaks keegi teine peale Kert Toobali. «Kui oled mängumees, siis ei saa selle taha pugeda, et sul on teine side ees. Sa ei saa lihtsalt. Mina olen karjääri jooksul väga palju klubisid vahetanud, ega ma ei võta ju oma sidemeest igale poole kaasa. Erinev side ikkagi igal pool.»

0:2 seisult ei olnud Venno sõnul Eesti koondisel midagi arutada. Tuli minna täispangale välja. «Tuli lihtsalt panema minna. Pidime neid hoopis suruma, mitte lasta ennast suruda. Edasi tuleb samuti sarnaselt minna ning tahaks ikkagi alagrupist edasi minna,» lausus koguni kuus serviässa virutanud pommitaja. «Pall oli ilusti ees ja nägin platsi üsna hästi, seega sai varieerida.»

Mingit puhkust Eesti koondis endale lubada aga ei saa, sest juba homme tuleb suurhallis vastu astuda Saksamaale. Mis mentaliteediga väljakule astutakse? «Iga mäng on tähtis. Tuleb täiega panna ja loota, et saame punkti või isegi võidu,» lausus Venno ning oli vahetult pärast Slovakkia mängu ka lootusrikas, et ta keha taastub raskest koormusest ära. «Väga hull polegi. Praegu on tunne okei, aga eks tuleb uni ära magada ja vaadata, mis hommikul kere teeb,» lausus 40 tõstet teeninud ning lisaks 23 korda servijoone tagant tulistanud diagonaalründaja.

Või tuleks edasist turniiri silmas pidades öelda, et nurgaründaja? «Mulle pole midagi öeldud [kus ma Saksamaa vastu mängin], aga arvan ise küll nii, jah,» sõnas Venno, kes tegutses nurgaründajana 2018. aastal, kui Eesti võitis Kuldliiga.